Матчем в Екатеринбурге, где местный Урал принимал лидера российской футбольной премьер-лиги Зенит продолжилась программа 18-го тура чемпионата страны. Победу команде из Санкт-Петербурга принес точный удар новичка – форварда сборной Ирана Сердара Азмуна.

Матчем в Екатеринбурге, где местный "Урал" принимал лидера российской футбольной премьер-лиги "Зенит" продолжилась программа 18-го тура чемпионата страны. Победу команде из Санкт-Петербурга принес точный удар новичка – форварда сборной Ирана Сердара Азмуна.Азмун, который перебрался в "Зенит" из казанского "Рубина" нынешней зимой, полностью вписался в состав "сине-бело-голубых" и уже отличился в матчах плей-офф Лиги Европы. Теперь он уже в первом матче за новый клуб открыл голевой счет в премьер-лиге.Матч проходил довольно уныло, хотя гости и имели небольшое преимущество за счет более высокого класса своих футболистов. Единственный гол был забит на исходе первого тайма, когда Азмун откликнулся на точный пас Оздоева. После перерыва хозяева пытались сыграть поострее, но до голов дело ни дошло. 1:0 и "Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 37 очков.