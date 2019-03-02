Кейт Миддлтон дала новый повод для слухов. Герцогиня
Кембриджская отметила, что мечтает о малыше.
Кейт Миддлтон дала новый повод для слухов. Герцогиня
Кембриджская отметила, что мечтает о малыше.
Миддлтон вместе с мужем – британским принцем Уильямом
прилетела в Северную Ирландию. В городе Баллимина супруги встретились с
фанатами. Поклонники столпились вдоль улиц, чтобы поприветствовать августейшую
чету.
Здороваясь с жителями города Кейт обратила внимание на
мужчину с грудным ребенком на руках. Герцогиня принялась расспрашивать
незнакомца о малыше. Звезда выяснила, что кроху зовут Джеймс и ему пять
месяцев.
"Он восхитителен. Глядя на него, мне хочется еще детей", —
сказала жена принца Уильяма.
Свидетели этого диалога заподозрили, что Миддлтон вновь в
положении. Меж тем, сама герцогиня отметила, что Уильям был бы обеспокоен такой
перспективой. Скорее всего, Кейт отлично себя чувствует в роли многодетной
матери, а вот принц все еще побаивается ответственности. Более того, герцог
Кембриджский прямо говорил, что, несмотря на то, что очень любит своих детей
Джорджа, Шарлоту и Луй, он очень устает от них.
Добавим, что Кейт Миддлтон ранее рассказывала, что держит
наследников в ежовых рукавицах. Детям не позволяют играть с современными
гаджетами. Режим дня малышей расписан по минутам, с детьми работают опытнейшие специалисты, поэтому у малышей нет
возможности бездельничать.