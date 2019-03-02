Кейт Миддлтон дала новый повод для слухов. Герцогиня Кембриджская отметила, что мечтает о малыше.

Кейт Миддлтон дала новый повод для слухов. ГерцогиняКембриджская отметила, что мечтает о малыше.Миддлтон вместе с мужем – британским принцем Уильямомприлетела в Северную Ирландию. В городе Баллимина супруги встретились сфанатами. Поклонники столпились вдоль улиц, чтобы поприветствовать августейшуючету.Здороваясь с жителями города Кейт обратила внимание намужчину с грудным ребенком на руках. Герцогиня принялась расспрашиватьнезнакомца о малыше. Звезда выяснила, что кроху зовут Джеймс и ему пятьмесяцев."Он восхитителен. Глядя на него, мне хочется еще детей", —сказала жена принца Уильяма.Свидетели этого диалога заподозрили, что Миддлтон вновь вположении. Меж тем, сама герцогиня отметила, что Уильям был бы обеспокоен такойперспективой. Скорее всего, Кейт отлично себя чувствует в роли многодетнойматери, а вот принц все еще побаивается ответственности. Более того, герцогКембриджский прямо говорил, что, несмотря на то, что очень любит своих детейДжорджа, Шарлоту и Луй, он очень устает от них.Добавим, что Кейт Миддлтон ранее рассказывала, что держитнаследников в ежовых рукавицах. Детям не позволяют играть с современнымигаджетами. Режим дня малышей расписан по минутам, с детьми работают опытнейшие специалисты, поэтому у малышей нетвозможности бездельничать.