Екатерина Волкова упала под сцену. Звезда Ворониных ушибла ребра и ноги.
Екатерина Волкова упала под сцену. Звезда "Ворониных" ушибла ребра и ноги.
Звезда готовилась к премьере спектакля "Город" в Школе
современной пьесы. Во время репетиции она не заметила люк, ведущий в помещение
под сценой, и свалилась в него.
К счастью, Волкова ничего себе не сломала, она отделалась
ушибом ребер, ног и ссадинами. Теперь Екатерина благодарит своего ангела
хранителя, ведь она могла получить серьезные повреждения.
"Премьера прошла не без происшествий – упала и получила
травмы. Сегодня поняла, что на многое способна – даже выходить на сцену с
реальными слезами и переключаться на работу, забыв обо всем на свете. Надеюсь,
зритель получил удовольствие! Мы старались!" – сообщила звезда в личном Instagram.
Отметим, что на следующий день знаменитость сообщила фанатам,
что уже чувствует себя лучше. Отек на ноге почти спал, и ребра болят
значительно меньше. Сейчас восстанавливает здоровье, кстати,
делает она это без отрыва от работы.
Поклонники поддержали артистку, они пожелали звезде быстрее
поправляться. "Выздоравливайте ужас когда увидела! Реально
обошлось все ...слава богу!Такая высота.Держитесь!Вы умница и очень талантливая
актриса!😘🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Слава
Богу только синяки и ссадины... Скорейшего заживления!!!", – писали
интернет– обыватели .