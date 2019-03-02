Екатерина Волкова упала под сцену. Звезда Ворониных ушибла ребра и ноги.

Екатерина Волкова упала под сцену. Звезда "Ворониных" ушибла ребра и ноги.Звезда готовилась к премьере спектакля "Город" в Школесовременной пьесы. Во время репетиции она не заметила люк, ведущий в помещениепод сценой, и свалилась в него.К счастью, Волкова ничего себе не сломала, она отделаласьушибом ребер, ног и ссадинами. Теперь Екатерина благодарит своего ангелахранителя, ведь она могла получить серьезные повреждения."Премьера прошла не без происшествий – упала и получилатравмы. Сегодня поняла, что на многое способна – даже выходить на сцену среальными слезами и переключаться на работу, забыв обо всем на свете. Надеюсь,зритель получил удовольствие! Мы старались!" – сообщила звезда в личном Instagram.Отметим, что на следующий день знаменитость сообщила фанатам,что уже чувствует себя лучше. Отек на ноге почти спал, и ребра болятзначительно меньше. Сейчас восстанавливает здоровье, кстати,делает она это без отрыва от работы.Поклонники поддержали артистку, они пожелали звезде быстреепоправляться. "Выздоравливайте ужас когда увидела! Реальнообошлось все ...слава богу!Такая высота.Держитесь!Вы умница и очень талантливаяактриса!😘🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "СлаваБогу только синяки и ссадины... Скорейшего заживления!!!", – писалиинтернет– обыватели .