В субботу в Санкт-Петербурге ушел из жизни лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.

В субботу в Санкт-Петербурге ушел из жизни лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям академика Алферова.Глава государства напомнил о заслугах Алферова перед российской и мировой наукой, а также твердость гражданских убеждений академика и его роль в обществе.88-летнего Жореса Алферова похоронят во вторник на кладбище поселка Комарово рядом с родителями. Об этом РИА Новости сообщил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур.