Гиперзвуковая ракета морского базирования Циркон оказалась быстрее, чем полагали эксперты, пишет Гернот Крампер в журнале Stern.

Гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" оказалась быстрее, чем полагали эксперты, пишет Гернот Крампер в журнале Stern.Она за 5 минут может долететь до Пентагона и уничтожить его, поскольку скорость ракеты – 11 тысяч километров в час, а ее радиус действия делает перехват невозможным. Противостоять ему может только лазерное оружие.Эксперты полагали, что скорость "Циркона" не превысит 6 тысяч километров в час.Российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что "Цирконом" будут оснащены надводные и подводные корабли