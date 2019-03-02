Анна Хилькевич рассказала, что ее старшая дочь Арианна чуть
не лишилась здоровья. Девочка наблюдалась у врача, который оказался мошенником.
Анна Хилькевич рассказала, что ее старшая дочь Арианна чуть
не лишилась здоровья. Девочка наблюдалась у врача, который оказался мошенником.
Артистка поведала, что до года возила малышку в частную
клинику, но после решила нанять педиатра, который приходил бы на дом. Знакомая
посоветовала Хилькевич врача с шикарными рекомендациями и большим опытом
работы.
"Доктор Л. приехал к нам домой, рассказал все про себя,
осмотрел ребенка, и мы подписали с ним договор.... также он информировал нас,
что мы можем пользоваться его услугой "семейный доктор", ведь он занимается не
только педиатрией, он еще и шикарный терапевт, плюс у него есть все Контакты
профессоров и больниц (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена.
– Прим. ред.)", – рассказала актриса в личном Instagram.
Звезда призналась, что поначалу обрадовалась такому
знакомству. Тем более доктор обещал быть на связи круглые сутки и отвечать на
любые вопросы. В итоге, медик не оправдал ожидания звезды.
"В общем, начали мы вести Ариашу у него, делать вакцины на
дому... и прочее.... много было невнятных моментов... в общем, спустя год мы с
ним расстались – доктор все-таки показал себя с нехорошей стороны", – поведала
звезда.
А на днях узнала из СМИ, что врача, который год лечил
ее малышку, разыскивает полиция. У доктора, как оказалось, не было лицензии на
предоставление медицинских услуг.
"Вел незаконную лечебную практику, вместо
вакцин вкалывал деткам физраствор.... и вы понимаете, как сильно он мог навредить
людям?? Так что, мои опасения, что этот врач мошенник – подтвердились....😭", – отметила и
порекомендовала фанатам избегать врачей, ведущих частную практику.