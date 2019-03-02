Министр обороны России Сергей Шойгу и его индийский коллега Нирмалой Ситхараман по телефону обсудили военно-техническое сотрудничество РФ и Индии.

Министр обороны России Сергей Шойгу и его индийский коллега Нирмалой Ситхараман по телефону обсудили военно-техническое сотрудничество РФ и Индии. Стороны договорились усилить борьбу с террористическими группировками.Также Шойгу выразил соболезнования Ситхараману в связи с гибелью 45 индийских военных при теракте. 14 февраля смертник взорвал колонну в штате Джамму и Кашмир, пишет ТАСС.Индия нанесла удар по удар по лагерю взявшей на себя ответственность "Джаиш-е-Мухаммад" в Пакистане, что привело к боевым действиям между странами.