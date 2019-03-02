Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко не имеет сведений о местонахождении и состоянии Сергея и Юлии Скрипалей.

Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко не имеет сведений о местонахождении и состоянии Сергея и Юлии Скрипалей. Как рассказал Яковенко "Интерфаксу", только власти Англии знают все об их здоровье и статусе."Причины, по которым Великобритания отказывается дать на них заслуживающие доверия ответы, нам совершенно непонятны", — отметил посол.По словам Яковенко, родственники Скрипалей и неравнодушные люди во всем мире хотят знать, насколько Сергей и Юлия свободны в общении и передвижении.Ранее посол Великобритании в России Лори Бристоу смог только подтвердить, что Скрипали живы.Что касается "расчистки завалов в российско-британских отношениях", то посол Яковенко уверил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией на взаимоуважительной основе. К примеру, британские дипломаты получат российские визы в такие же сроки, как и их коллеги из других стран."Были бы рады услышать аналогичное заверение от британской стороны", — заявил дипломат.Россия, отметил Яковенко, придерживается мнения, что дипломатические визы должны оформляться в обычном рабочем режиме.