Звезда программы Давай поженимся! откровенно рассказала,
что терпела побои от супруга потому, что он удовлетворял ее в постели. Роза
Сябитова отметила, что в тот момент очень нуждалась в мужской ласке.
Звезда программы "Давай поженимся!" откровенно рассказала,
что терпела побои от супруга потому, что он удовлетворял ее в постели. Роза
Сябитова отметила, что в тот момент очень нуждалась в мужской ласке.
Сябитова отметила, что ей часто ставят в упрек скандальный
развод со вторым мужем. Мол, известная телесваха не может разобраться в своей
жизни, а еще и советы другим дает.
Роза решила раз и навсегда закрыть эту тему, подробно объяснив
публике, почему стала женой человека, который не скрывал свое уголовное прошлое
и поколачивал своих возлюбленных. В личном Instagram теледива опубликовала
видеообращение.
Сябитова честно призналась, что в момент знакомства с будущим
мужем Юрием Андреевым 15 лет была одна. После смерти первого супруга звезде не
удавалась найти мужчину, который бы удовлетворял ее в постели.
"Я была голодная. Карьера ведущей – ты жертвуешь своим
личным счастьем. Поэтому, конечно, я сидела на голодном пайке. И тут появляется
мой сексотип: высокий мужчина, ласковый, что я очень люблю, потому что я сама не
ласковая – конечно, я поддалась на всю эту историю", – призналась Роза.
Звезда добавила, что не тянула ухажера под венец, замуж она
не собиралась. "На тот момент, когда мне хотелось очень много секса, и этот
секс шел мне в руки, мне, честно говоря, было все равно", – сказала
телеведущая.
Сябитовой кажется сейчас, что если бы возлюбленный тогда
заявил, что он инопланетянин, это не отвратило бы ее от отношений с ним. Она
так хотела заполучить желаемое, что готова была найти оправдание любой его
выходке, даже самой гадкой.