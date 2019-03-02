Звезда программы Давай поженимся! откровенно рассказала, что терпела побои от супруга потому, что он удовлетворял ее в постели. Роза Сябитова отметила, что в тот момент очень нуждалась в мужской ласке.

Звезда программы "Давай поженимся!" откровенно рассказала,что терпела побои от супруга потому, что он удовлетворял ее в постели. РозаСябитова отметила, что в тот момент очень нуждалась в мужской ласке.Сябитова отметила, что ей часто ставят в упрек скандальныйразвод со вторым мужем. Мол, известная телесваха не может разобраться в своейжизни, а еще и советы другим дает.Роза решила раз и навсегда закрыть эту тему, подробно объяснивпублике, почему стала женой человека, который не скрывал свое уголовное прошлоеи поколачивал своих возлюбленных. В личном Instagram теледива опубликовалавидеообращение.Сябитова честно призналась, что в момент знакомства с будущиммужем Юрием Андреевым 15 лет была одна. После смерти первого супруга звезде неудавалась найти мужчину, который бы удовлетворял ее в постели."Я была голодная. Карьера ведущей – ты жертвуешь своимличным счастьем. Поэтому, конечно, я сидела на голодном пайке. И тут появляетсямой сексотип: высокий мужчина, ласковый, что я очень люблю, потому что я сама неласковая – конечно, я поддалась на всю эту историю", – призналась Роза.Звезда добавила, что не тянула ухажера под венец, замуж онане собиралась. "На тот момент, когда мне хотелось очень много секса, и этотсекс шел мне в руки, мне, честно говоря, было все равно", – сказалателеведущая.Сябитовой кажется сейчас, что если бы возлюбленный тогдазаявил, что он инопланетянин, это не отвратило бы ее от отношений с ним. Онатак хотела заполучить желаемое, что готова была найти оправдание любой еговыходке, даже самой гадкой.