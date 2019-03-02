В честь векового юбилея эксперты-криминалисты были отмечены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное мероприятие в честь празднования 100 лет со дня образования Экспертно-криминалистических подразделений в системе органов внутренних дел.В торжественном мероприятии приняли участие начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Алексей Шишко, заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Половинка, действующие сотрудники и ветераны экспертно-криминалистических подразделений столицы. Начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России Алексей Шишко обратился с торжественной речью, в которой подчеркнул значимость работы, которую ежедневно выполняют сотрудники подразделений, а также пожелал дальнейших успехов.«Уважаемые коллеги, позвольте от имени руководства ГУ МВД России по г. Москве поздравить вас с прекрасным юбилеем: столетием со дня образования службы. Экспертно-криминалистические подразделения – это служба, которая находится на переднем крае борьбы с преступностью. Вы первые прибываете на место происшествия, вы первые входите на то место, где был преступник. Все то, что будет сделано вашим подразделением в дальнейшем, будет положено в основу доказательства по уголовным делам и будет способствовать раскрытию преступления. На сегодняшний день трудно представить хотя бы одно раскрытое преступление, при раскрытии которого не использовались возможности наших экспертных подразделений. Я с гордостью могу сказать, что вы настоящие профессионалы. Вы те, кто четко, честно и добросовестно в любое время суток выполняет поставленные задачи. Большое вам за это спасибо. Пусть вашей личной жизни и служебной деятельности всегда будет сопутствовать удача!» – обратился с праздничной речью заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве.В честь векового юбилея эксперты-криминалисты были отмечены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями. В завершение мероприятия состоялся праздничный концерт.На сегодняшний день сотрудники Экспертно-криминалистических подразделений участвуют в осмотре мест происшествий, осуществляют государственную судебно-экспертную деятельность, осуществляют государственную геномную и дактилоскопическую регистрацию, а также формируют экспертно-криминалистические учеты.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве