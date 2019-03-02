Региональным УГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка

Региональным УГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверкаТри человека погибли и один пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Павинском районе Костромской области. Об этом пишет .По данным издания, на 37 километре трассы «Пыщуг – Боговарово» водитель автомобиля Renault Fluence потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ГАЗель».Как пишут местные СМИ, 62-летний водитель иномарки и две его пассажирки – 61-летняя и 67-летняя женщины – погибли на месте дорожно-транспортного происшествия.Водитель «ГАЗели» получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.Региональным УГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.