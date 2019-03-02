Полицейский из Владимирской области спас из огня семью с двумя детьми.

Полицейский из Владимирской области спас из огня семью с двумя детьми.Участковый уполномоченный Алексей Клочанюк увидел пожар, когда возвращался домой. В огне он заметил женщину. Клочанюк помог ей и двум детям выбраться через окно, женщина сообщила, что в доме остался муж. Лейтенант вернулся за мужем. Когда мужчины покинули горящее помещение, в доме взорвался газовый баллон.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, решается вопрос о том, чтобы поощрить полицейского за проявленное мужество, передает РИА Новости.