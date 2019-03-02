Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил о намерении Нью-Дели обойтись в диалоге с Пакистаном без посредников.

Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил о намерении Нью-Дели обойтись в диалоге с Пакистаном без посредников. Как сказал посол в интервью РИА Новости, Индия не примет предложения третьих стран о "наведении мостов" с Исламабадом, даже от России."Владимир Путин и Нарендра Моди провели телефонный разговор и вопрос о посредничестве вообще не поднимался", — отметил Варма.Ранее МИД РФ предложил свое содействие в вопросе уменьшения напряжения между Индией и Пакистаном.Посол Индии заявил, что действительно может помочь деэскалации в регионе начало борьбы Пакистана с террористами на его территории."Нью-Дели готов к диалогу с Пакистаном, когда Исламабад сможет предпринять действительно серьезные действия по борьбе с террористическими группировками", — сказал Варма.Индия не будет рассматривать предложение Пакистана о совместном расследовании февральского теракта в штате Джамму и Кашмир. По словам посла, террористы, прячущиеся в Пакистане, уже взяли на себя ответственность.14 февраля смертник убил 45 индийских полицейских.