Сотрудники полиции установили, что в одном из магазинов, расположенном в поселении Краснопахорское, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 15-летней девушке...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Красносельское» г. Москвы выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.В результате проверочных мероприятий, сотрудники полиции установили, что в одном из магазинов, расположенном в поселении Краснопахорское, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 15-летней девушке.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (495) 850-22-38