Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал о подготовке со стороны США стратегии Троянского коня против нашей страны. В ответ разрабатываются меры активной обороны.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал о подготовке со стороны США стратегии "Троянского коня" против нашей страны. В ответ разрабатываются меры активной обороны.Американские военные чиновники разрабатывают стратегию потенциального конфликта с Россией, который будет состоять не только из активного военного противостояния двух сторон, но также будет затрагивать внутреннюю жизнь страны. "Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", – цитирует начальника Генштаба России Валерия Герасимова."Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий", – подчеркнул он. Речь идет о стратегии "активной обороны". Она основывается на оборонительном характере российской российской военной доктрины и, вместе с этим, предусматривает упреждающую нейтрализацию главных угроз для государства."Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди", – подчеркнул Герасимов.Он добавил, что США и их союзники избрали для себя агрессивный вектор внешней политики. Они отрабатывают совместные действия по ликвидации выбранных стран, свержению неугодных правительств и подрыву суверенитета. При этом используется не только прямое военное вторжение, но и технология "цветных революций"."Так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле", – напомнил начальник Генштаба России.