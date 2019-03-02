Общий ущерб, причиненный потерпевшим составил около 20 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего безработного жителя районного центра. Мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража). Обвинение в совершении одной из указанных краж группой лиц по предварительному сговору с первым фигурантом также предъявлено ранее судимому 23-летнему вязниковцу.По версии следствия, осенью 2018 года мужчина 1991 года рождения четыре раза проникал в дачные дома и на прилегающие к ним участки, откуда похищал металлические изделия и садовый инвентарь. Одну из краж он совершил в соучастии со своим знакомым.Свою вину в кражах фигуранты признали и пояснили, что похищенное имущество сдали в пункт приема металла, а деньги потратили на личные нужды.Вязниковцы были задержаны сотрудниками полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.Общий ущерб, причиненный потерпевшим составил около 20 тысяч рублей.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.