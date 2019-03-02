Игрой в Сан-Хосе между местными Шаркс и командой Колорадо Эвеланш завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Выступающие под флагом лавин россияне Семен Варламов и Никита Задоров не помогли гостям: 4:3 в пользу акул.

Игрой в Сан-Хосе между местными "Шаркс" и командой "Колорадо Эвеланш" завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Выступающие под флагом "лавин" россияне Семен Варламов и Никита Задоров не помогли гостям: 4:3 в пользу "акул".Варламов защищал ворота "Эвеланш" и отразил 36 бросков из 40, что является вполне приемлемым результатом. Однако, нападение гостей не слишком помогло вратарю, забросив только две шайбы, а третья на счету оборонца Задорова. В "Сан-Хосе" лучшим стал Серенсен, забросивший Варламову две шайбы.