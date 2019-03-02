Предложение Еврокомиссии составить новый список стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма - плохая идея, считает представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд. В феврале Еврокомиссия приняла новый список из 23 таких стран и предложила его на одобрение странам Евросоюза.

Предложение Еврокомиссии составить новый список стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма — плохая идея, считает представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд. В феврале Еврокомиссия приняла новый список из 23 таких стран и предложила его на одобрение странам Евросоюза.Среди прочих в перечень вошли Саудовская Аравия и ряд территорий США — Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Гуам и Пуэрто-Рико. Запрещать транзакции со странами из нового списка не предполагалось: в Брюсселе лишь призвали к большей внимательности в их совершении. Накануне источник в Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что на следующей неделе страны ЕС планируют отклонить этот список.Приятно видеть, что здравый смысл стран-членов ЕС "взял верх над догматическим позерством Еврокомиссии", заявил представитель США Сондлэнд в интервью The Financial Times. По его словам, речь идет о "нелепом растрачивании усилий" на то, чтобы погубить всего одну плохую идею, тогда как эти усилия можно было бы потратить на рост ВВП и создание рабочих мест или на развитие отношений Европы и США.Как сообщил британскому изданию неназванный европейский чиновник, в последние несколько недель представители США, Саудовской Аравии и других стран, которые Еврокомиссия планировала включить в свой список плохих борцов с отмыванием, активно лоббировали отказ от этой инициативы. "США обрушились на нас, как тонна кирпичей", — пожаловался изданию один из чиновников в Брюсселе.