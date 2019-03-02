Возвращаясь домой, Алексей Клочанюк увидел зарево и густой дым над одним из частных домов. Участковый знал, что в нем проживает семья с двумя несовершеннолетними детьми.

«Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Вязниковскому району лейтенант полиции Алексей Клочанюк вывел из охваченного огнем дома семью с двумя детьми в поселке Никологоры Вязниковского района», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Возвращаясь домой, Алексей Клочанюк увидел зарево и густой дым над одним из частных домов. Участковый знал, что в нем проживает семья с двумя несовершеннолетними детьми. Часть постройки и входная дверь уже были охвачены огнем.«Полицейский через стекло увидел, что в помещении находится мать с двумя детьми. Алексей Клочанюк через открытое окно помог выбраться им из дома и отвел на безопасное расстояние. Женщина сообщила, что в одной из комнат остался ее муж.Лейтенант полиции вернулся и вывел мужчину на улицу. Едва они покинули дом, раздался взрыв газового баллона», - рассказала И. Волк.Благодаря смелости и оперативным действиям участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Вязниковскому району лейтенанта полиции Алексея Клочанюка трагедии удалось избежать.В настоящее время руководством УМВД России по Владимирской области решается вопрос о поощрении участкового уполномоченного полиции Алексея Клочанюка за проявленное мужество при спасении людей на пожаре.Скачать видео