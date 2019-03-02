Марат Башаров поплатился за рукоприкладство в отношении своей супруги Елизаветы.
Артист стал нерукопожатным.
Марат Башаров поплатился за рукоприкладство в отношении своей супруги Елизаветы.
Артист стал нерукопожатным.
Именно так считает известный блогер Лена Миро. Обозревательница
отреагировала на сообщение о том, что Башаров лишился роли из-за
рукоприкладства в отношении супруги.
"Если это правда, то Россия сделала огромный шаг вперед,
который не должен остаться незамеченным. Общество, в котором мужики, бьющие
женщин, не становятся изгоями, не может считаться цивилизованным", – заметила
Миро в своем ЖЖ.
По словам Лены, Башаров, как и любой другой мужчина,
ударивший женщину, должен быть заклеймен позором и изгнан отовсюду. Ни одна приличная компания не
должна брать его на работу, а порядочные люди даже здороваться с таким
человеком не обязаны.
"За рукоприкладство мужчина должен расплачиваться карьерой и
одиночеством в обществе. А женщины, в свою очередь, должны чувствовать за собой
силу, чувствовать, что они – не одни, что общество не заклеймит их позором
"Сама виновата", а поддержит. Поддержит именно их, а не тирана", – рассудил
блогер.
Миро отметила, что именно это сейчас происходит с Маратом
Башаровым. По ее мнению, артист не сможет выйти сухим из воды из этой ситуации.