Марат Башаров поплатился за рукоприкладство в отношении своей супруги Елизаветы. Артист стал нерукопожатным.

Марат Башаров поплатился за рукоприкладство в отношении своей супруги Елизаветы.Артист стал нерукопожатным.Именно так считает известный блогер Лена Миро. Обозревательницаотреагировала на сообщение о том, что Башаров лишился роли из-зарукоприкладства в отношении супруги."Если это правда, то Россия сделала огромный шаг вперед,который не должен остаться незамеченным. Общество, в котором мужики, бьющиеженщин, не становятся изгоями, не может считаться цивилизованным", – заметилаМиро в своем ЖЖ.По словам Лены, Башаров, как и любой другой мужчина,ударивший женщину, должен быть заклеймен позором и изгнан отовсюду. Ни одна приличная компания недолжна брать его на работу, а порядочные люди даже здороваться с такимчеловеком не обязаны."За рукоприкладство мужчина должен расплачиваться карьерой иодиночеством в обществе. А женщины, в свою очередь, должны чувствовать за собойсилу, чувствовать, что они – не одни, что общество не заклеймит их позором"Сама виновата", а поддержит. Поддержит именно их, а не тирана", – рассудилблогер.Миро отметила, что именно это сейчас происходит с МаратомБашаровым. По ее мнению, артист не сможет выйти сухим из воды из этой ситуации.