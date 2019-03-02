Цель США и их союзников - ликвидация государственности неугодных им стран, подрыв их суверенитета и смена законно избранных органов государственной власти. Для этого они прорабатывают военные действия наступательного характера, а также используют технологии цветных революций и мягкой силы.

Цель США и их союзников — ликвидация государственности неугодных им стран, подрыв их суверенитета и смена законно избранных органов государственной власти. Для этого они прорабатывают военные действия наступательного характера, а также используют технологии "цветных революций" и "мягкой силы".Об этом, передает "Интерфакс", рассказал на конференции, посвященной развитию военной стратегии, глава российского Генштаба — первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, так уже было в Ираке и Ливии, а также на Украине. Сейчас, говорит Герасимов, аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле.Для современных конфликтов, по его словам, характерно привлечение средств экономического, политического, дипломатического и информационного давления, как и демонстрация военной мощи для усиления эффективности невоенных мер. И геополитические соперники России, говорит Герасимов, не скрывают: своих политических целей они собираются достигать не только в ходе локальных конфликтов с ограниченными целями. Они готовятся вести войны с высокотехнологичным противником, применяя высокоточные средства поражения с воздуха, моря и из космоса. Значительная роль отведена активному информационному противоборству, передает ТАСС.Вооруженные силы России, по словам главы Генштаба, должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа с использованием классических и асимметричных способов действий. Для развития теории и практики военной стратегии приобретает первостепенное значение поиск рациональных стратегий ведения войны с различным противником.Нужно "уточнить сущность и содержание военной стратегии, принципы предотвращения, подготовки к войне и ее ведения", отметил Герасимов. Необходимо дальнейшее развитие форм и способов применения вооруженных сил, прежде всего в сфере стратегического сдерживания, и совершенствование организации обороны государства.При этом обобщение и внедрение опыта, полученного в Сирии, позволило выделить новую практическую область стратегии России: защиту и продвижение национальных интересов за пределами территории нашей страны в рамках "стратегии ограниченных действий".В основе реализации этой стратегии лежит создание самодостаточной группировки войск на основе формирований одного из видов вооруженных сил, обладающего высокой мобильностью и способного внести наибольший вклад в решение поставленных задач. "В Сирии такая роль отведена формированиям Воздушно-космических сил", — уточнил Герасимов.Важнейшие условия для успешной реализации данной стратегии — получение и удержание информационного превосходства, опережающая готовность систем управления и всестороннего обеспечения, скрытное развертывание необходимой группировки.Герасимов рассказал также о новой стратегии Пентагона под названием "Троянский конь". Ее суть — удар высокоточным оружием в момент выступления так называемой "пятой колоны". При этом в стране-жертве будет активно использоваться протестное движение.Россия в последние годы подготовилась к противодействию такого рода агрессии, отметил глава Генштаба. По его словам, Генштаб и военные ученые создали средства нейтрализации в рамках российской "стратегии активной обороны".