Певица собралась с силами и сказала последнее прости человеку, который в буквальном смысле изменил ее судьбу. Катя Лель посетила могилу любимого, и попросила у него прощения.

Певица собралась с силами и сказала последнее "прости" человеку,который в буквальном смысле изменил ее судьбу. Катя Лель посетила могилулюбимого, и попросила у него прощения.43-летняя певица сделала перерыв в гастролях по Германии,чтобы посетить одно из немецких кладбищ. По пути Лель приобрела охапку живыхцветов, а после, уже отыскав могилу, долго стояла у захоронения, прижимая их кгруди."Здравствуй, Саша!" – вымолвила Катя и застыла, звезда елесдерживалась от рыданий. При жизни певица не смогла попрощаться с некогдагорячо любимым мужчиной. Только через 10 лет после кончины продюсераАлександра Волкова она смогла найти в себе силы.Именно Волков сделал из провинциалки Екатерины Чупринойзвезду эстрады Катю Лель. 46-летний мужчина с первого взгляда влюбился в 22-летнююкрасотку и направил все свои ресурсы на раскрутку зазнобы. Восемь лет продюсервкладывался в артистку – оплатил учебу в лондонской школе, помогал в продвижении,с ним девушка получила значимые хиты.Катя отвечала Александру взаимностью. Вскоре артисткапоняла, что больше не хочет быть просто любовницей Волкова. Лель мечтала выйтизамуж за музыкального менеджера и родить от него малыша. Меж тем, продюсер натот момент уже состоял в браке, и разводиться не собирался.Артистка захотела уйти, но в ответ мужчина ударил сильнее."Или будешь со мной, или – война!" – сказал тогда Александр. После были суды,экс-возлюбленный пытался отобрать у Лель ее псевдоним и хиты. Конфликтпродолжался несколько лет, пока Волкова не постигла страшная новость: у мужчинынашли онкологию. После долгой борьбы с недугом Александр скончался. Об этомсообщает .