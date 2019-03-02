Певица собралась с силами и сказала последнее прости человеку,
который в буквальном смысле изменил ее судьбу. Катя Лель посетила могилу
любимого, и попросила у него прощения.
Певица собралась с силами и сказала последнее "прости" человеку,
который в буквальном смысле изменил ее судьбу. Катя Лель посетила могилу
любимого, и попросила у него прощения.
43-летняя певица сделала перерыв в гастролях по Германии,
чтобы посетить одно из немецких кладбищ. По пути Лель приобрела охапку живых
цветов, а после, уже отыскав могилу, долго стояла у захоронения, прижимая их к
груди.
"Здравствуй, Саша!" – вымолвила Катя и застыла, звезда еле
сдерживалась от рыданий. При жизни певица не смогла попрощаться с некогда
горячо любимым мужчиной. Только через 10 лет после кончины продюсера
Александра Волкова она смогла найти в себе силы.
Именно Волков сделал из провинциалки Екатерины Чуприной
звезду эстрады Катю Лель. 46-летний мужчина с первого взгляда влюбился в 22-летнюю
красотку и направил все свои ресурсы на раскрутку зазнобы. Восемь лет продюсер
вкладывался в артистку – оплатил учебу в лондонской школе, помогал в продвижении,
с ним девушка получила значимые хиты.
Катя отвечала Александру взаимностью. Вскоре артистка
поняла, что больше не хочет быть просто любовницей Волкова. Лель мечтала выйти
замуж за музыкального менеджера и родить от него малыша. Меж тем, продюсер на
тот момент уже состоял в браке, и разводиться не собирался.
Артистка захотела уйти, но в ответ мужчина ударил сильнее.
"Или будешь со мной, или – война!" – сказал тогда Александр. После были суды,
экс-возлюбленный пытался отобрать у Лель ее псевдоним и хиты. Конфликт
продолжался несколько лет, пока Волкова не постигла страшная новость: у мужчины
нашли онкологию. После долгой борьбы с недугом Александр скончался. Об этом
сообщает .