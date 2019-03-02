В столичном регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности. Непогода продлится почти сутки — до вечера воскресенья.

В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. К вечеру субботы ожидаются метель и усиление ветра до 15 метров в секунду, непогода продлится почти сутки — до вечера воскресенья.В ночь на воскресенье понизится температура — до 10—12 градусов мороза. Утром синоптики прогнозируют гололедицу.Днем в понедельник отметки термометра должны подняться до нулевых значений. А со вторника в Москву и Подмосковье вернутся оттепели, днем воздух может прогреваться до плюс 6 градусов.Праздничный и выходной день 8 марта температура воздуха может подняться и до 8 градусов.В целом, первые мартовские дни в центральной части России будут морозными. Атлантический циклон отойдет в районы Поволжья, но с севера распространится холод с Баренцева моря. Наступление настоящей — не календарной — весны синоптики прогнозируют позже.