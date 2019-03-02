Юрий Лоза, судя по всему, не смог простить Ивану Урганту шуточный номер двухлетней давности. Музыкант все еще держит обиду на телеведущего.

Юрий Лоза, судя по всему, не смог простить Ивану Урганту шуточныйномер двухлетней давности. Музыкант все еще держит обиду на телеведущего.Юрий Лоза стал участником "Шоу без названия", которое выходитна YouTube. Беседуя о ценности рэпа в российскойкультуре, певец внезапно вспомнил, как Иван Ургант в своей программе высмеялего хит "Плот"."Ваня Ургант посмеялся над песней "Плот", но ведь песнястала песней поколения. Я ее пою через 35 лет после написания, и она ничуть неустарела. Во-вторых, это единственная песня, которую американцы поют по-английскиу себя в Америке сейчас. То есть эта песня, которая до сих пор востребована. На10 языках ее поют, как я знаю. Почему-то Ваня Ургант считает, что он может над нейпоржать. Ваня, который не может написать песню "Плот", – набросился нателеведущего Лоза.Судя по всему, юмористическое выступление, которое, к слову,вышло в эфир аж два года назад, сильно зацепило Юрия. Злопамятный артист всееще не простил Урганту насмешки.Напомним, в 2016 году в программе "Вечерний Ургант" пианист-виртуоз Денис Мацуев с подачи Ивана сидя за роялем доказал, что Моцарт, Шопен,Бетховен и Рахманинов заимствовали мелодию из песни Лозы "Плот". Поводом дляэтого шуточного номера стали громкие высказывания Юрия в прессе. Артистутверждал, что 80% произведений классиков – это самоповторы. Также жесткойкритике со стороны музыканта подверглись Led Zeppelin, Rolling Stones и TheBeatles.