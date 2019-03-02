Экс-участница телестройки стала жертвой экс-возлюбленного. Молодой
человек звезды шоу Дом-2 Виктории Комиссаровой неадекватно отреагировал на
расставание.
Экс-участница телестройки стала жертвой экс-возлюбленного. Молодой
человек звезды шоу "Дом-2" Виктории Комиссаровой неадекватно отреагировал на
расставание.
После ухода с проекта Виктория занялась собственным
бизнесом. Девушка открыла магазин одежды в Краснодаре. Чтобы найти любовь
экс-участница шоу "Дом-2" отправилась на Бали. На курорте Комиссарова
повстречала красавца-брюнета по имени Рустам.
Молодые люди сразу решили жить вместе и даже планировали
пожениться. Однако спустя время в их отношениях назрел кризис. Рустам оказался далек
от образа прекрасного принца: он не работал, жил за счет возлюбленной и ее
родителей. "Он даже неоднократно меня бил, все дошло до того, что он отобрал у
меня документы, деньги, телефон, что бы я не смогла от него уйти и уехать
домой, к родителям", – рассказала Комиссарова в Instagram.
Когда экс-участница "Дома-2" приняла решение расстаться, озверевший от злости мужчина решил отомстить. Рустам разрисовал машину и подъезд девушки
нецензурными надписями. Оказывается брюнет пришел к дому около двух часов ночи.
Вдобавок он хотел разбить стекло автомобиля Виктории, но его спугнул сосед.
"Я вышла из дома на работу и увидела всю эту "красоту". Это
он так мстит за отлучение от кошелька. Только мне был нанесен ущерб в 150 тысяч
рублей за испорченную машину", – цитирует " .
Комиссарова собирается обратиться в полицию. Виктория готова
пойти на все, чтобы привлечь бывшего к ответственности. "Телефоны Рустам
выключил. Я подозреваю, что он уехал на родину в Казахстан", – рассказала
экс-участница .