Экс-участница телестройки стала жертвой экс-возлюбленного. Молодой человек звезды шоу Дом-2 Виктории Комиссаровой неадекватно отреагировал на расставание.

Экс-участница телестройки стала жертвой экс-возлюбленного. Молодойчеловек звезды шоу "Дом-2" Виктории Комиссаровой неадекватно отреагировал нарасставание.После ухода с проекта Виктория занялась собственнымбизнесом. Девушка открыла магазин одежды в Краснодаре. Чтобы найти любовьэкс-участница шоу "Дом-2" отправилась на Бали. На курорте Комиссароваповстречала красавца-брюнета по имени Рустам.Молодые люди сразу решили жить вместе и даже планировалипожениться. Однако спустя время в их отношениях назрел кризис. Рустам оказался далекот образа прекрасного принца: он не работал, жил за счет возлюбленной и ееродителей. "Он даже неоднократно меня бил, все дошло до того, что он отобрал уменя документы, деньги, телефон, что бы я не смогла от него уйти и уехатьдомой, к родителям", – рассказала Комиссарова в Instagram.Когда экс-участница "Дома-2" приняла решение расстаться, озверевший от злости мужчина решил отомстить. Рустам разрисовал машину и подъезд девушкинецензурными надписями. Оказывается брюнет пришел к дому около двух часов ночи.Вдобавок он хотел разбить стекло автомобиля Виктории, но его спугнул сосед."Я вышла из дома на работу и увидела всю эту "красоту". Этоон так мстит за отлучение от кошелька. Только мне был нанесен ущерб в 150 тысячрублей за испорченную машину", – цитирует " .Комиссарова собирается обратиться в полицию. Виктория готовапойти на все, чтобы привлечь бывшего к ответственности. "Телефоны Рустамвыключил. Я подозреваю, что он уехал на родину в Казахстан", – рассказалаэкс-участница .