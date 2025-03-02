Экзотическое путешествие из Мытищ в Занзибар можно совершить на новой выставке в галерее.

В мытищинской галерее искусств открылась выставка творчества африканских народов. Экспозиция Африка. Искусство Танзании и Занзибара представляет собой уникальное собрание произведений коллекционера и путешественника из Мытищ Леонида Полковского.Эта коллекция сформировалась у мужчины благодаря глубокому увлечению и стремлению исследовать традиционное искусство после поездки в Африку. В стенах галереи удалось представить более 200 уникальных экспонатов, включая скульптуры, картины и одежду африканских мастеров.Я решила прийти на выставку, так как никогда не видела искусство народов Африки, и не пожалела об этом. Такая колоритная и необычная выставка — именно то, что нужно в серые будни, — сказала посетительница экспозиции Мария.Позволило ощутить на себе весь жар Танзании экзотическое вокально-инструментальное афро-шоу Килиманджаро. Под звуки тамтамов его участники продемонстрировали обрядовые танцы с элементами древних ритуалов.Насыщенные цвета, невероятная энергетика и необычные сюжеты ждут посетителей на выставке. Экспозиция продолжит свою работу вплоть до 13 апреля.