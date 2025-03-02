Медики Муромской скорой смогли заставить сердце 69-летней пациентки в тяжелом состоянии снова биться. Женщина «ожила» на последней минуте реанимационных мероприятий. О героях-земляках

Медики Муромской скорой смогли заставить сердце 69-летней пациентки в тяжелом состоянии снова биться. Женщина «ожила» на последней минуте реанимационных мероприятий. О героях-земляках рассказали в пресс-службе минздрава области. К приезду медиков пациентка была уже в состоянии клинической смерти. Каждая секунда была на счету, поэтому фельдшеры сразу приступили к реанимации. В случае клинической смерти сердце обычно можно