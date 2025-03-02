Депутаты Владимирского горсовета определили зону ограничений в 25 метров от жилых домов, вместо предложенных 50.

Во Владимирской области в 2024 году было составлено 24 административных протокола за нарушения в сфере торговли алкоголем. Несмотря на это, уровень преступлений, связанных с алкогольным опьянением, снизился более чем на 20%. Этому, в частности, способствовал закон о запрете работы питейных заведений в многоквартирных домах в ночное время. Часть заведений изменила свой график работы, а некоторые закрылись (2 во Владимире и 1 в Муроме).Депутаты Владимирского горсовета определили зону ограничений в 25 метров от жилых домов, вместо предложенных 50. Это привело к тому, что под запрет попали лишь 28 из 78 баров.В феврале областное правительство предложило законопроект, разрешающий круглосуточную продажу алкоголя в туристических зонах, в частности, в историческом центре Владимира. Однако полиция выступает против этого предложения, опасаясь роста преступности из-за отсутствия должной охраны в подобных заведениях.