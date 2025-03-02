С огнём боролись более 6 часов.

Пожар на складах на улице Производственной удалось потушить. С огнём спасатели справились за 6 часов, позднее возгорание было локализовано. Напомним, что изначально жители Владимира заметили рано утром 1 марта. На место выезжали 62 человека, от огня пострадали 3,5 тысячи квадратных метров.Из-за пожара от тепла отключили 12 жилых домов, поскольку без электричества не работала котельная на улице Мещерской. На данный момент специалисты устанавливают причины пожара.Ранее в Гусь-Хрустальном мусорный полигон.