Специалистами лаборатории санитарно-гигиенических исследований изучили воздух после крупного пожара на складах в промзоне Владимире. Пробы брали у дома №28 на улице Фатьянова, это

Специалистами лаборатории санитарно-гигиенических исследований изучили воздух после крупного пожара на складах в промзоне Владимире. Пробы брали у дома №28 на улице Фатьянова, это ближайший жилой дом к месту пожара (находится на расстоянии километра от складов). К счастью, превышений допустимых концентраций нет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области. Напомним, речь идет о пожаре на Производственной улице, который начался