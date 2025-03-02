Темный участок на улице Куйбышева обнаружили прокуратура и МВД области во время совместной проверки. 1,3 километра дороги от дома №22 до дома №30 ночью превращаются в квест для водителей, ведь

Темный участок на улице Куйбышева обнаружили прокуратура и МВД области во время совместной проверки. 1,3 километра дороги от дома №22 до дома №30 ночью превращаются в квест для водителей, ведь освещения там нет. В пресс-службе прокуратуры области сообщили, что проблему решать пришлось через суд. Прокурор направил иск с требованием обязать орган местного самоуправления установить освещение.