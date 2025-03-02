В результате мошеннической схемы пострадали более 2950 человек, потерявших значительные суммы денег.

Завершено следствие по делу 65-летнего жителя Владимирской области, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе МВД, материалы дела переданы в суд.С 2001 по 2019 год мужчина, занимавший пост председателя трех кредитных потребительских кооперативов, привлекал средства граждан под обещание высокого гарантированного дохода при минимальных рисках. Однако, по данным следствия, он выплачивал проценты старым вкладчикам за счет средств новых инвесторов, используя основную часть денег для финансирования собственных организаций и выдачи заведомо невыгодных кредитов.В результате мошеннической схемы пострадали более 2950 человек, потерявших значительные суммы денег. Общий ущерб оценивается в 1,8 миллиарда рублей.