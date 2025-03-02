10-я юбилейная Российская национальная музыкальная премия Виктория собрала главных звезд отечественного шоу-бизнеса. Александр Буйнов приехал в Live Арену, чтобы не только пройтись по красной дорожке, но и вручить приз в номинации Певица года (Татьяна Куртукова). А за кулисами его ждал корреспондент Дни.ру.

10-я юбилейная Российская национальная музыкальная премия "Виктория" собрала главных звезд отечественного шоу-бизнеса. Александр Буйнов приехал в Live Арену, чтобы не только пройтись по красной дорожке, но и вручить приз в номинации "Певица года" (Татьяна Куртукова). А за кулисами его ждал корреспондент "Дни.ру".Вечером 26 февраля в Наро-Фоминске Александр Буйнов, находясь за рулем личного автомобиля, сбил на пешеходном переходе воспитательницу детского сада. В результате ДТП она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Сегодня рассматривается вопрос о привлечении Александра Буйнова к ответственности. Согласно закону, за наезд на пешехода на "зебре" с легкими травмами, виновному грозит штраф от 3750 до 7500 рублей или лишение прав на срок от одного года до полутора. Если окажется, что травмы средней тяжести, штраф увеличится до 15–37 тысяч, а права могут отобрать на два года.Решение будет принято позже – с учетом тяжести травм, полученных пострадавшей. Но на церемонию вручения премии "Виктория" Буйнов – на всякий случай – приехал на машине с водителем. Его собственный "Лексус", в котором он и попал в аварию, пока стоит в гараже.Кстати, от общения с журналистами 74-летний певец не стал отказываться. "Все у нас хорошо!" – сказал он "Дни.ру". – Если бы что-то было ненормально, я бы не был сегодня здесь. С женщиной все в порядке. Я ее не сбил, а толкнул, был просто сильный толчок. Я на связи с ее сыном Алексеем, который оказался адекватным человеком. И все закончится, думаю, тем что вместе пойдем на мой концерт 6 апреля в Кремле".Напомним, что ранее на своей странице в социальных сетях артист написал: "Я искренне приношу свои извинения и окажу всю необходимую помощь пострадавшей", поблагодарив ГИБДД и медиков.