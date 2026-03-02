Люди годами добивались решения проблемы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по ситуации с аварийным домом в Киржаче.Поводом стало обращение жильцов многоквартирного здания на улице М. Расковой, которое они направили в приемную главы СК во «ВКонтакте». Люди годами добивались решения проблемы.Дом 1878 года постройки — объект культурного наследия регионального значения, но его состояние ужасает: физический износ достиг 74 %, разрушаются несущие конструкции и печное отопление, неисправна электропроводка, деформирована кровля (из‑за этого квартиры регулярно затапливает), а температура в помещениях не соответствует нормам. Хотя аварийным здание признали только в 2024 году, сроки расселения отодвинули аж до 2030‑го, а меры по предоставлению благоустроенного жилья так и не приняли. Все предыдущие обращения в инстанции остались без нужного эффекта.Уголовное дело уже возбуждено СУ СК России по Владимирской области, а исполнение поручения Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.