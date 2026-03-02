Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно поддатый:
- Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть.
- Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси.
Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил.
- Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал.
- Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь?
Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит:
- Мужик! Ты где?
Из темноты:
- Здесь я! Иди сюда!
- Да где здесь?
- Ну здесь, на качелях!
