Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Киржаче. Здание 1878 года постройки находится в критическом состоянии, но людей планируют расселить только через четыре года. В социальных сетях к главе СКР обратились жители многоквартирного дома на улице М. Расковой в Киржаче. Деревянное здание,