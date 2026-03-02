Суд удовлетворил иск прокуратуры.

Жительница Меленок, вынужденная сама покупать дорогостоящие лекарства, которые ей положены бесплатно, получила полную компенсацию. Суд удовлетворил иск прокуратуры.Женщина — инвалид 1 группы, страдает серьезным заболеванием и состоит на учете в ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ». По жизненным показаниям ей назначили дорогостоящий лекарственный препарат, который по закону она должна получать бесплатно.Лечащий врач оформил все необходимые рецепты, но в аптечной сети нужного медикамента не оказалось. Из‑за этого пациентка не могла откладывать лечение — и была вынуждена купить лекарство за свой счет.После обращения женщины прокуратура Меленковского района и подтвердила: права пациентки нарушены. В итоге суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил иск в полном объеме.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .