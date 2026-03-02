Женщина за 38 тысяч рублей приобрела фальшивое водительское удостоверение.

Жительница Коврова пойдет под суд за покупку поддельных прав. Кроме того, она повторно села за руль пьяной. Женщина за 38 тысяч рублей приобрела фальшивое водительское удостоверение, не утруждая себя обучением и сдачей экзамена. А потом села за руль своего авто, причем в состоянии алкогольного опьянения.Во время поездки горожанка не справилась с управлением и наехала на высокий бордюр как раз в тот момент, когда мимо проезжали сотрудники Госавтоинспекции. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысила допустимую норму более чем в 3 раза. Женщину тут же отстранили от управления, а машину отправили на спецстоянку.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .