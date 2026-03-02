Причина - аномально холодный февраль.

Жителям Владимира сообщили, что в марте плата за отопление может стать выше, чем была в феврале. Причина - аномально холодный февраль.Специалисты филиала «Энергосбыт Плюс» показали график температур за прошлые годы. Из графика ясно, что февраль 2026 года оказался намного холоднее обычного.Практически весь первый месяц зимы температура держалась ниже нормы примерно на 15 градусов. Февраль оказался даже холоднее января, хотя именно январские квитанции жители уже назвали высокими. Теперь ожидается, что счет за февраль окажется еще большим.