Во Владимирской области будут судить бывшего начальника колонии за взятки.

Во Владимирской области перед судом предстанет бывший начальник ФКУ ИК‑2 УФСИН Дмитрий Веселов — его обвиняют в получении взяток на общую сумму 1,4 млн рублей. По версии следствия, за деньги он обеспечивал осужденным фиктивные поощрения, положительные характеристики и даже «бронь» на место в колонии, подлежащей расформированию.История получилась громкой: в ней замешаны не только тюремные чины, но и адвокаты, авторитетные зэки и даже тайные посредники на тихих улочках Владимира.Схема «свой адвокат»Все началось в 2024 году. Веселов, обладая абсолютной властью в стенах учреждения, решил монетизировать свои полномочия. Действовал он хитро. По версии следствия, начальник вызвал к себе одного из осужденных, имевших «вес» среди заключенных, и дал ему простое поручение: разнести по баракам весть. Суть была такова: хочешь УДО, поощрения или положительную характеристику? Тогда забудь про случайных юристов — заключай соглашение только с «конкретным» адвокатом.Система работала как часы. Один из зэков на длительном свидании шепнул родственнице: «Нужно работать именно с этой женщиной». Та согласилась и выложила за «защиту» 300 тысяч рублей.Дальше начался почти детективный круговорот денег. Адвокат встретилась с давней приятельницей начальника колонии. Из полученных 300 тысяч она отдала ей всё: 100 тысяч — это «взятка в конверте» для Веселова, а остальные 200 тысяч пошли... в счет погашения личного долга самого адвоката перед этой посредницей. Такая вот «дружеская» взаимовыручка.Липовые заслуги за 100 тысячЗа эти деньги в колонии начиналась «магия». Заключенный, который палец о палец не ударил для исправления, внезапно становился «активистом». Веселов давал команду подчиненным: «пишите поощрения».В итоге парню, который в глаза не видел воспитательных мероприятий, выписали четыре благодарности за «активное участие» и «хорошее поведение». С такими бумагами путь к облегченному режиму и досрочному выходу на свободу превращался в легкую прогулку. Позже аналогичную схему провернули еще раз, добавив в «копилку» начальника еще 100 тысяч рублей. Деньги посредница передавала Веселову прямо в центре Владимира — на улице Малые Ременники.Миллион за право не уезжатьИК-2 в Покрове начали готовить к расформированию. Для большинства зэков это означало пересылку в другие регионы, подальше от дома и привычного быта. Один из заключенных, сидевший за мошенничество в сфере IT, очень не хотел уезжать. Ему нужно было «пересидеть» в Покрове до апреля, чтобы подать на смягчение срока.Цена вопроса оказалась кусачей —Веселов решил подстраховаться. Для переговоров он снова использовал «авторитетного» осужденного, а для получения налички привлек знакомого из Владимира. Сделка состоялась в Покрове в марте 2025 года. Посредник забрал миллион с лишним и в тот же день привез деньги начальнику к его дому в деревне Вяткино Судогодского района.Финал карьерыПланы Веселова на безбедную пенсию разрушили оперативники ФСБ и собственной безопасности УФСИН. В ходе следствия всплыли все детали: и встречи в Вяткино, и подставные характеристики.Интересно, что под тяжестью улик все участники «схемы» заговорили. Адвокат и посредница признали вину полностью. Сам Веселов тоже отпираться не стал — подтвердил, что деньги брал. Правда, попытался поторговаться из-за суммы в 1,2 миллиона, но следствие предъявило показания всех звеньев цепочки, и крыть стало нечем.Сейчас на счета бывшего подполковника наложен арест (пока нашли 800 тысяч рублей). Уголовное дело ушло в Октябрьский районный суд Владимира. За взятки в особо крупном размере бывшему начальнику колонии грозит внушительный срок — теперь он рискует сам примерить робу в одном из тех учреждений, которыми когда-то руководил.