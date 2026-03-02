Организаторы собрали в одном календаре самые интересные события.

Золотое кольцо России готовится к насыщенному фестивальному сезону — в этом году в городах маршрута пройдет более 130 мероприятий. Уже туристических событий: гурманов, меломанов, спортсменов и ценителей искусства ждут гастрономические, музыкальные, спортивные, народные и художественные фестивали.Организаторы собрали в одном календаре самые интересные события. В списке — разноформатные мероприятия на любой вкус: от поэтических чтений до масштабных световых шоу.Организаторы предупреждают: в расписание возможны изменения. Поэтому перед поездкой обязательно проверьте актуальные даты на официальном ресурсе.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .