Представительница Владимирской области Елена Андреева стала кандидатом на получение престижной премии «Служение» за особый вклад в развитие общества. Ее инициатива «Новый дом для детей
<a href="https://33live.ru/novosti/02-03-2026-proekt-eleny-andreevoj-iz-vladimirskoj-oblasti-uchastvuet-v-narodnom-golosovanii-premii-sluzhenie.html" target="_blank">Проект Елены Андреевой из Владимирской области участвует в народном голосовании премии «Служение»</a> - Представительница Владимирской области Елена Андреева стала кандидатом на получение престижной премии «Служение» за особый вклад в развитие общества. Ее инициатива «Новый дом для детей
[url=https://33live.ru/novosti/02-03-2026-proekt-eleny-andreevoj-iz-vladimirskoj-oblasti-uchastvuet-v-narodnom-golosovanii-premii-sluzhenie.html]Проект Елены Андреевой из Владимирской области участвует в народном голосовании премии «Служение»[/url] - Представительница Владимирской области Елена Андреева стала кандидатом на получение престижной премии «Служение» за особый вклад в развитие общества. Ее инициатива «Новый дом для детей