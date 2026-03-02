Горожане годами страдали из‑за неисправной крыши.

Жители одного из многоквартирных домов в Петушках наконец могут забыть о протечках — после вмешательства прокуратуры здесь завершили капитальный ремонт кровли.Местные жители пожаловались на неудовлетворительное состояние общего имущества дома во время личного приема у заместителя прокурора области Евгения Ортикова. Горожане годами страдали из‑за неисправной крыши.Прокуратура Петушинского района и выявила ряд нарушений, а именно следы протечек в подъездах, повреждения отделки стен и потолка, дефекты оконных рам, а также явные неполадки с кровлей.После проверки надзорное ведомство направило представление в адрес управляющей организации — МУП «РСУ» и добилось привлечения должностного лица управляющей компании к административной ответственности. Сейчас ремонтные работы завершены в полном объеме.