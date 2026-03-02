Собственников домов в СНТ «Связист» предупредили о предстоящем половодье. На общем собрании начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям рассказал дачникам, как

Собственников домов в СНТ «Связист» предупредили о предстоящем половодье. На общем собрании начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям рассказал дачникам, как подготовиться к половодью, что делать, если есть угроза затопления и какие действия предпринимать после спада воды. Роман Лягин, начальник отдела по делам ГО и ЧС Октябрьского района г. Владимира Желательно на чердачном