Города Владимирской области отмечены на III Всероссийской премии «Туристические города». Церемония награждения прошла 28 февраля в Касимове, сообщили в региональном правительстве. В конкурсе участвовали 387 проектов из 70 регионов страны. В финал вышли 195 проектов из 102 городов и 60 регионов. Суздаль признан победителем в номинации «Город культурного наследия в туризме». Жюри оценило бережное сохранение