Идёт блондинка(Б) по рынку и видит, как мужик(М) продаёт косточки от яблок.
Далее диалог:
Б (с улыбкой) - Ну как, кто-нибудь покупает ваши косточки?
М (серъёзно) - Конечно, ведь косточки от яблок повышают интеллект!
Б (в недоумении) - это как?
М - а вот вы купите и узнаете, 200 рублей за десяток.
Блондинка купила десяток, съела и говорит:
Б - Блин, я ведь за 200 рублей могла 10 кг. яблок купить, а там много косточек.
М - Вот видите, сразу поумнели.
Б - Действительно, ДАЙ ЕЩЁ ДЕСЯТОК!
