Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» В областном центре весна наступила не только на улице, но и в доме №75б на Большой Московской. Пока одни радуются потеплению и звону капели,

Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» В областном центре весна наступила не только на улице, но и в доме №75б на Большой Московской. Пока одни радуются потеплению и звону капели, жители этого дома вынуждены встречать весну прямо в квартирах. 14 февраля для Нины Увицкой выдалось совсем не романтичным. Вместо букетов — мокрые тряпки и борьба с