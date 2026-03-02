Дорожники возьмутся за сразу три крупных участка.

В 2026 году в Камешковском муниципальном округе отремонтируют около 12 км дорог — работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Дорожники возьмутся за сразу три крупных участка: 3,7 км трассы Хохлово – Камешково – Ручей (включая территорию поселка Новки), 3,9 км дороги «Волга» – Давыдово (в том числе в деревне Аксенцево и селе Давыдово) и 4,2 км северного обхода Камешково.Особое внимание уделят северному обходу — в прошлом сезоне дорожники уже привели в нормативное состояние 4 км этой трассы протяженностью 8,2 км.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .