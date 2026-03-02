Из‑за схода снега с крыши пенсионерка оказалась заперта в собственном доме

1 марта в Карабаново случилась необычная чрезвычайная ситуация: из‑за схода снега с крыши пенсионерка оказалась заперта в собственном доме на улице 1‑й Школьной. Женщина не могла выйти — проход полностью заблокировало снежной массой.На вызов немедленно выехал караул второй дежурной смены. Бригада до места происшествия и принялась расчищать выход.Уже вскоре пенсионерку освободили — опасность миновала, а благодаря слаженным действиям пожарных инцидент обошелся без серьезных последствий.