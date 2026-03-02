В субботу, 28 февраля, в Коврове состоялось торжественное открытие Года единства народов России.

В субботу, 28 февраля, в Коврове состоялось торжественное открытие Года единства народов России.В мероприятии, которое проходило в Доме культуры им В.П. Ногина, приняли участие представители разных национальностей, проживающих в городе воинской славы.В начале торжества показали выступление президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул роль взаимного уважения и понимания среди всех жителей нашей страны.Ковровские творческие коллективы представили яркие номера, показав уникальность и красоту культуры народов России. А в фойе ДК состоялись разнообразные мастер-классы и прошла дегустация национальных блюд.«Единство людей — это сила. И мы ощутили это в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, когда вместе боролись с общим врагом и одержали Великую Победу. Вместе люди разных национальностей сегодня выполняют задачи СВО, защищая интересы родной России. Мы вместе везде: вместе созидаем, вместе радуемся жизни, вместе хотим мира и спокойной жизни для всех нас и наших детей», — написал на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.