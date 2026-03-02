Представитель местной организации по благоустройству обратился в полицию с заявлением о пропаже трактора со снежным отвалом.

В Лакинске местный житель угнал снегоуборочный трактор. 24 февраля представитель местной организации по благоустройству обратился в полицию с заявлением о пропаже трактора со снежным отвалом.Вскоре сотрудники ОМВД «Собинский» выяснили, что угонщиком оказался 47‑летний ранее судимый местный житель. Технику нашли неподалеку от его дома, а самого мужчину задержали.Как , в выходной день нетрезвый мужчина пришел на территорию предприятия, чтобы попросить технику для расчистки дороги у своего дома. Любопытно, что местный житель был по специальности как раз трактористом. Увидев припаркованный трактор с оставленными в кабине ключами, он не стал дожидаться работников.Мужчина завел машину и выехал с территории организации. Он успел расчистить лишь одно парковочное место возле дома, после чего бросил трактор и отправился спать. Сейчас злоумышленник уже дал признательные показания.